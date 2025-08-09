Axios: Уиткофф встретится с премьером Катара для обсуждения сделки по Газе

По данным портала, план премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации палестинского анклава не имеет четких дат реализации, что "оставляет пространство для дипломатии"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани планируют в субботу провести переговоры на острове Ибица для обсуждения урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации территории палестинского анклава, несмотря на его утверждение кабинетом, не имеет четких дат реализации, что "оставляет пространство для дипломатии". По оценке израильского чиновника, еврейское государство и радикальное палестинское движение ХАМАС "придерживаются абсолютно противоположных точек зрения на вопрос окончания войны, что делает обсуждение всеобъемлющей сделки на этом этапе бессмысленным".

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьером план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в анклаве. Согласно положениям этого документа, израильская армия будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.