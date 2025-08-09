На собрании обсудят механизмы действий на арабском и международном уровнях для противодействия израильским преступлениям, сообщает агентство WAFA

КАИР, 9 августа. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет 10 августа внеочередную встречу в египетской столице на уровне постпредов для обсуждения путей противодействия планам Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил агентству WAFA постоянный представитель Палестины при ЛАГ Муханад аль-Аклук.

"На встрече будут обсуждаться механизмы действий на арабском и международном уровнях для противодействия израильским преступлениям, предотвращения их продолжения и привлечения виновных к ответственности перед международным правосудием", - сказал аль-Аклук. По его словам, заседание состоится "в свете решения Израиля повторно оккупировать сектор Газа и взять его под полный контроль, что приведет к принудительному перемещению палестинского народа внутри и за пределами сектора".

8 августа израильская гостелерадиокомпания Kan информировала о том, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. Согласно его положениям, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.