По информации телеканала, беспилотник полностью уничтожил машину Хади Али Ханафира, выпустив по ней три ракеты

БЕЙРУТ, 9 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС обстрелял автомобиль, двигавшийся по шоссе Айтарун - Айната на юге Ливана, в результате ликвидирован один из членов вооруженного крыла шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в ливанской службе безопасности.

По его информации, беспилотник полностью уничтожил машину, выпустив по ней три ракеты. По его информации, погибший командир шиитских отрядов Хади Али Ханафир принадлежал к силам специального назначения "Радван". Ранее на него было совершено несколько покушений.

8 августа пресс-служба израильской армии сообщила, что при атаке БПЛА был убит командир разведывательного спецподразделения Мухаммед Хамза Шахад.