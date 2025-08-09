В Париже прошла акция протеста против планов Израиля по оккупации Газы

В манифестации приняли участие сотни человек

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку Палестины и против планов властей Израиля расширить военную операцию в секторе Газа прошла в Париже, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты собрались на площади Бастилии в восточной части столицы в 15:00 (16:00 мск). В манифестации приняли участие сотни человек. Сотрудники полиции и жандармерии обеспечивали безопасность акции, которая прошла без инцидентов.

Некоторые протестующие стучали ложками по металлическим кастрюлям и тарелкам, чтобы привлечь внимание к нехватке продовольствия в секторе Газа. Манифестанты скандировали лозунги "Свободу Палестине" и "Боритесь за Газу", а также держали плакаты с надписями "Стоп геноцид", "Срочное эмбарго на поставки оружия Израилю", "Прекратите огонь". Многие из демонстрантов принесли палестинские флаги.

Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. МИД России заявил, что планы Израиля в отношении сектора Газа вызывают осуждение и отторжение, их реализация чревата усугублением и без того драматической ситуации на этой территории.