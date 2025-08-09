Турецкий президент заявил, что Турция будет и впредь поддерживать Палестину и прилагать усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе

СТАМБУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с палестинским коллегой Махмудом Аббасом о неприемлемости планов Израиля по полной оккупации сектора Газа. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшейся беседы.

"Были обсуждены нападения Израиля на Газу и текущая ситуация. Президент Эрдоган заявил, что решение Израиля о взятии под военный контроль всей территории Газы является неприемлемым и что Турция продолжает дипломатические усилия по обеспечению прекращения огня в регионе", - отмечается в сообщении.

Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь поддерживать Палестину и прилагать усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что израильский военно-политический кабинет одобрил план, предложенный премьером Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.