Число задержанных на акции в поддержку Palestine Action в Лондоне достигло 365

Активисты движения заявляли, что намерены продолжать протесты, которые идут уже более месяца

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала 365 человек на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, внесенного в список запрещенных организаций в Великобритании.

"Операция на Парламентской площади продолжается. На 18:00 (20:00 мск - прим. ТАСС) 365 человек были задержаны за поддержку запрещенной организации. Семь задержаний были произведены за другие правонарушения, включая пять задержаний за нападение на сотрудников полиции. К счастью, никто из них серьезно не пострадал ", - сказано в заявлении Скотленд-Ярда.

В общей сложности 9 августа несколько сотен человек вышли на самую масштабную на сегодняшний день акцию в поддержку движения Palestine Action. Сидячая демонстрация прошла на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца. Активисты Palestine Action заявляли, что намерены продолжать протесты, которые идут уже более месяца и привели примерно к 500 задержаниям, поскольку намерены перегрузить судебную систему Соединенного Королевства, вынудив власти отменить запрет.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Ее инициативу поддержали обе палаты парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. В движении объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".