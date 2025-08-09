Алжир осудил планы Израиля полностью оккупировать Газу

В настоящее время Алжир занимает кресло непостоянного члена Совбеза ООН, принимая активное участие в выработке инициатив по урегулированию ближневосточного конфликта

РАБАТ, 9 августа. /ТАСС/. Алжир осуждает одобренный властями Израиля план, направленный на полную оккупацию сектора Газа. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики.

"Вскоре после проведения международного саммита (имеется в виду состоявшаяся в конце июля в Нью-Йорке конференция ООН высокого уровня по урегулированию палестинского вопроса - прим. ТАСС), посвященного двухгосударственному урегулированию (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств - прим. ТАСС), оккупационные (израильские - прим. ТАСС) власти вновь демонстрируют свое пренебрежение волей и решениями международного сообщества. Они рассматривают возможность повторной военной оккупации сектора Газа и насильственного перемещения его населения", - указывается в коммюнике.

"Алжир решительно осуждает и категорически отвергает эти израильские планы, которые угрожают будущему сектора Газа, будущему палестинского государства и будущему мира во всем регионе", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

За палестинское государство со столицей в Иерусалиме

"Алжир также подтверждает, что сектор Газа является частью оккупированных палестинских территорий, неотъемлемой и неразделимой составляющей палестинского государства, признанного международным сообществом", - говорится в заявлении МИД.

"В этой связи Алжир призывает международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН, взять на себя ответственность, чтобы положить конец этим планам Израиля и прекратить войну на уничтожение, которую он ведет против палестинского народа уже почти два года", - подчеркивается в коммюнике.

Алжирские власти указали на "необходимость решения в срочном порядке неотложных задач, вызванных нынешней обстановкой, в частности последствий катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа". В МИД также заявили, что "создание независимого и суверенного государства со столицей в Иерусалиме является неотъемлемым и не подлежащим обсуждению историческим правом палестинцев".

Ранее сообщалось, что израильский военно-политический кабинет одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.

В настоящее время Алжир занимает кресло непостоянного члена Совбеза ООН. В этом качестве он принимает активное участие в выработке инициатив по урегулированию ближневосточного конфликта.

Резкое обострение ситуации

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В марте этого года израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.