Guardian: из хранилища ядерного оружия Британии произошла утечка радиоактивной воды

Инцидент произошел на складе вооружений королевских ВМС в Кулпорте, указывает газета

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Радиоактивная вода из хранилища ядерного оружия ВМС Великобритании, расположенного недалеко от Глазго, утекла в залив Лох-Лонг из-за износа оборудования. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет Шотландского агентства по защите окружающей среды (Scottish Environment Protection Agency, Sepa).

Инцидент произошел на складе вооружений королевских ВМС в Кулпорте, где хранятся ядерные боеголовки для четырех субмарин типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). Согласно данным агентства, утечка небольшого количества трития случилась из-за неоднократного прорыва старых труб, которые не поддерживались в рабочем состоянии.

Подчеркивается, что первый прорыв трубы в Кулпорте произошел в 2010 году. Затем, в 2019 году, произошло еще два похожих инцидента, в результате чего "значительное количество воды" затопило хранилище и через открытый сток утекло в Лох-Лонг. В Sepa заверили, что уровень радиоактивности был очень низким и не представлял угрозы для здоровья людей. Несмотря на обещания Минобороны Великобритании обновить инфраструктуру на объекте, два аналогичных инцидента случились в 2021 году.

The Guardian отмечает, что Sepa и Минобороны королевства намеренно скрывали от общественности эти происшествия на протяжении многих лет. Лишь в июне шотландский информационный комиссар Дэвид Хэмилтон постановил опубликовать имеющиеся сведения по данной теме. В военном ведомстве заявили, что "никаких опасных выбросов радиоактивных материалов в окружающую среду на каком-либо этапе не наблюдалось".