Сильви Берманн подметил, что Украина находится в тяжелом положении с военной точки зрения

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский понимает, что Киеву неизбежно придется идти на территориальные уступки, поскольку ситуация на фронте складывается не в его пользу, считает экс-посол Франции в России Сильви Берманн, возглавлявшая дипмиссию в 2017-2019 годах.

"Он понимает, что придется идти на территориальные уступки, потому что Украина находится в тяжелом положении с военной точки зрения", - сказала она в эфире телеканала LCI.

Дипломат считает, что "Зеленский в то же время не может выступить с такой инициативой сам, поскольку столкнется с осуждением со стороны общественного мнения". "Есть еще и Верховная рада, которая тоже ему это поставит в упрек. Поэтому для Украины ситуация сейчас крайне сложная. В свое время, кстати, некоторые украинцы говорили, что единственный выход - это чтобы кто-то более влиятельный, например США, вынудил их на это пойти", - указала экс-посол.

Тем не менее Берманн выразила уверенность, что "в конечном счете уступки по территориям будут". "Однако сейчас пока невозможно сказать, в каком объеме", -добавила она.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой Вооруженными силами Украины части Донецкой Народной Республики в качестве первого этапа достижения мира.