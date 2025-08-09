Это связано с опасностью атаки БПЛА, уточнили в Службе государственной безопасности республики

СУХУМ, 9 августа. /ТАСС/. Боевые расчеты систем ПВО Абхазии переведены в режим боевой готовности в связи с опасностью атаки БПЛА на районы близ границы с РФ от побережья до горных хребтов. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.

"В связи с опасностью атаки БПЛА на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы на участке от побережья до горных хребтов подразделения пограничного управления СГБ РА переведены на усиленный режим несения службы. Боевые расчеты систем противовоздушной обороны переведены в режим боевой готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по мере необходимости по согласованию сторон будет приниматься решение о возможной приостановке работы КПП "Псоу", о чем население будет проинформировано дополнительно.