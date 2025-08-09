Как отметил глава Ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай, "все, что служит самообороне еврейского государства, например, в области противовоздушной и военно-морской обороны, не подпадает под запрет на экспорт"

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Глава Ведомства федерального канцлера ФРГ, министр по особым поручениям Торстен Фрай заявил, что главные принципы политики Германии в отношении Израиля остаются неизменными, несмотря на решение правительства приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений еврейскому государству, которые то может применить в секторе Газа.

"Нет никаких сомнений в том, что основные принципы политики Германии в отношении Израиля остаются неизменными", - сказал Фрай агентству DPA. "Германия продолжит поддерживать Израиль во всем, что необходимо для защиты его существования и безопасности", - добавил он. В то же время глава Ведомства канцлера подчеркнул, что "все, что служит самообороне Израиля, например, в области противовоздушной и военно-морской обороны, не подпадает под запрет на экспорт". "Во всех этих областях Израиль, конечно же, продолжит получать максимальную поддержку", - констатировал Фрай.

8 августа Мерц заявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, которые тот может применять в секторе Газа. Свое решение он обосновал "еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых в четверг вечером было принято кабинетом министров Израиля". Кроме того, Израиль, по словам канцлера ФРГ, должен значительно улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Мерц также вновь призвал власти еврейского государства не предпринимать шаги по аннексии Западного берега реки Иордан.

Резкая критика данного решения прозвучала со стороны коалиционного партнера, ХСС, а также некоторых членов ХДС. В частности, лидер фракции ХСС Александер Хоффман указал на необходимость проведения дискуссий внутри коалиции. "Это было бы отходом от десятилетий преемственности внешней политики в отношении Израиля и как таковое требует хотя бы каких-то объяснений", - сказал политик газете Bild. Представители фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики планируют провести видеоконференцию в воскресенье.

Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.