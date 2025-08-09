В частности, колонна из военных машин въехала в города Эр-Рафид, передает агентство

ТУНИС, 10 августа. /ТАСС/. Израильские военные вошли в несколько населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и установили там контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, "израильские оккупационные силы вторглись в несколько деревень и городов в центральной и южной частях провинции Эль-Кунейтра, устанавливая контрольно-пропускные пункты и обыскивая мирных граждан". В частности, колонна из пяти военных машин въехала в города Эр-Рафид, находящийся на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами. Еще одна колонна продвинулась в населенный пункт Рувейхина, расположенный в центральной части провинции в 70 км от Дамаска. Через несколько часов после вторжения израильские силы отступили.

26 июля в Париже состоялись переговоры между делегациями Сирии и Израиля при посредничестве США. Как заявил дипломатический источник в Дамаске, стороны обсуждали возможность возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. По его сведениям, сирийская сторона выдвинула требование "о немедленном выводе израильских войск с позиций, на которые они недавно выдвинулись".