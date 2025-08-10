Украина, которая не приглашена на встречу президентов РФ и США, опасается, что ей придется пойти на территориальные уступки, пишет газета

МАДРИД, 10 августа. /ТАСС/. "Унизительные уступки" Евросоюза в последние месяцы, чтобы добиться поддержки Украины со стороны президента США Дональда Трампа, похоже, ни к чему не привели. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты El País в контексте предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой на Аляске.

По версии издания, "унизительные уступки европейских союзников в эти месяцы в попытке [добиться того], чтобы республиканец поддержал Киев", похоже, оказались напрасными. Украина, которая не приглашена на встречу президентов РФ и США, опасается, что ей, возможно, придется пойти на территориальные уступки, пишет газета. По ее мнению, "Трамп, похоже, предоставил Путину огромную дипломатическую победу".

Для Киева встреча в следующую пятницу "представляет огромную опасность", считает газета. Она обращает внимание на то, что будущее Украины будут обсуждать без ее участия. По версии, изложенной в статье, "слова Трампа, похоже, указывают на то, что он склоняется к предложению Путина, опубликованному несколькими американскими СМИ, чтобы завершить войну".

Газета отмечает, что впервые большинство украинских военнослужащих на фронте считают, что лучшим вариантом стало бы перемирие.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его свидетельству, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.