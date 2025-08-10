Президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends отметил, что главы России и США, которых часто характеризуют как непримиримые противоположности, "могут оказаться ближе, чем можно представить"

РИМ, 10 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в знаковом и с исторической, и с географической точки зрения месте - на Аляске - указывает на более обширную повестку, чем украинское урегулирование. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

"Весь мир будет с большим вниманием следить за этим саммитом с надеждой, что он действительно ознаменует начало новой эры стабильности и мира", - сказал он.

Эксперт отметил, что Путин и Трамп, которых часто характеризуют как непримиримые противоположности, "могут оказаться ближе, чем можно представить". "Идея прямого диалога, вне рамок обычных дипломатических форумов, предполагает стремление сломать стереотипы и найти нестандартное решение одного из самых сложных кризисов современности. Повестка саммита шире, чем украинское урегулирование", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что следующим шагом после встречи формально на американской территории может стать поездка Трампа в Россию. По мнению эксперта, это станет знаком руководству Евросоюза, упорно продолжающему сопротивляться разрешению украинского кризиса, который "на самом деле является вопросом, до сих пор не решенным между Западом и Россией в контексте нового международного порядка".

"Четкой и амбициозной целью является окончательное разрешение украинского вопроса, что открыло бы новую главу в истории мира. Выбор места не случаен. Аляска, некогда российская территория, проданная Соединенным Штатам в 1867 году, представляет важный символ. Этот сценарий отсылает не только к истории, но и к географической близости, которая отражает возможность политического сближения, несмотря на глубокие разногласия между двумя лидерами", - сказал эксперт.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров РФ и США в ближайшие дни. В свою очередь Трамп в социальной сети Truth Social объявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Затем место и дату саммита подтвердил Ушаков.