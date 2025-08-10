Сторонники Гуцул проводят массовый протест у СИЗО в Кишиневе

Протестующие требуют освобождения главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Сторонники арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул устроили митинг у следственного изолятора в Кишиневе, требуя ее освобождения.

Как передает корреспондент ТАСС, демонстранты разместились вокруг СИЗО и скандируют "Свободу Гуцул", а также призывы к отставке президента Майи Санду и против правящей Партии действия и солидарности. Они также требуют освобождения осужденной вместе с Гуцул активистки блока оппозиционных партий "Победа" Светланы Попан и еще двух своих коллег, которые были задержаны на этой неделе по итогам обысков полиции. По данным организаторов, в протесте участвует более тысячи человек.

"Сегодня здесь очень много людей. Пытались приехать из Гагаузии, но, к сожалению, полиция останавливает людей и тех, кто ехал на мирный протест, заставляет давать какие-то объяснения", - заявил журналистам депутат парламента Вадим Фотеску.

"Получается, у нас партия власти может получать зарплаты и финансы извне, от фонда Сороса (признан в России нежелательной организацией - прим. ТАСС), от криминальной американской USAID, а наказывают только блок "Победа. Но скажите, кому препятствует проведение митингов? Аппаратуру не пропускают, не дают возможность говорить... Это все говорит о том, что идет давление на блок "Победа" от представителей правящей партии", - сказала в выступлении перед митингующими депутат парламента Регина Апостолова.

Она подчеркнула, что давление властей на оппозицию осуществляется для того, чтобы напугать людей перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент.

Защита обжаловала приговор

Ранее руководство пенитенциарного учреждения отказало депутатам парламента Молдавии в праве проверить условия содержания Гуцул в камере, что вызвало обеспокоенность демонстрантов. Адвокат политика Наталья Байрам сообщила ТАСС, что обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул до завершения судебного процесса. По словам юриста, судья допустила ряд процессуальных нарушений и злоупотреблений.

Во вторник суд обвинил Гуцул в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Сама она категорически отвергает все обвинения и называет дело политическим. Глава Гагаузии заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Адвокаты Гуцул намерены оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции.

Отношения главы Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.