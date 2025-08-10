Пострадали из-за действий Израиля в секторе 363 человека

ТУНИС, 10 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 61 человек погиб, 363 получили ранения за минувшие сутки из-за действий Израиля в секторе Газа. Такие данные привел в своем Telegram-канале Минздрав палестинского анклава.

"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступило 61 [тело] погибших (в том числе двое извлечены из-под завалов) и 363 раненых", - говорится в тексте.

По информации ведомства, за сутки зарегистрированы пять случаев смерти из-за голода и недоедания, два из них среди детей. Таким образом, число умерших по этой причине возросло до 217, в том числе 100 несовершеннолетних.

Общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 61 430, более 153 тысяч человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В марте этого года израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.