ХАМАС сообщил об отсутствии прогресса по перемирию в Газе

Усилия посредников в лице Катара и Египта продолжаются, отметил член политбюро движения Усама Хамдан

ДОХА, 10 августа. /ТАСС/. Катар и Египет продолжают прилагать посреднические усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа, но палестинское движение ХАМАС пока не получало информации о каких-либо результатах. Об этом в интервью телеканалу Al Araby сообщил член политбюро движения Усама Хамдан.

"Всем известно, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе мы почти достигли подходящего соглашения, устраивающего все стороны. Однако мы были удивлены высказываниями американского спецпосланника [Стивена] Уиткоффа, которые привели к краху всего раунда. Без сомнений, посредники - братья в Катаре и Египте - не остановились вопреки провалу, вызванному действиями Израиля и США. Их усилия продолжаются, но к настоящему моменту не было достигнуто каких-либо ощутимых результатов этих усилий. Нас официально не уведомляли о каких-либо результатах", - сказал Хамдан.

Говоря о возможности заключения всеобъемлющей сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа, он уточнил, что ХАМАС больше года назад представил предложение, которое предполагало прекращение агрессии Израиля, полный вывод израильских войск, открытие всех контрольно-пропускных пунктов на границе сектора, восстановление Газы и обмен заложников на палестинских заключенных. По словам Хамдана, Израиль отказался от этого, предложив поэтапную сделку, которую позже и нарушил. Член политбюро ХАМАС заверил, что движение положительно воспримет предложение о всеобъемлющем урегулировании в секторе Газа, если оно будет содержать указанные условия.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве израильских заложников. 24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи в связи с ответом ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в анклаве. В свою очередь спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что США также решили отозвать переговорщиков из Дохи для консультаций после "ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". ХАМАС выразил несогласие с такой оценкой Уиткоффа, отметив, что посредники назвали ответ движения конструктивным. В конце июля лидер ХАМАС в секторе Халиль аль-Хайя заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады анклава.