Индийский министр обороны напомнил, что объем оборонного экспорта страны превысил более $2,7 млрд в год

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 августа. /ТАСС/. Индия развивается такими темпами, что ни одна мировая держава не остановит ее на пути стать сверхдержавой. Об этом заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх, выступая в штате Мадхья-Прадеш.

"Некоторые люди не могут смириться с прогрессом Индии. Они не очень хорошо к этому относятся. В настоящее время предпринимаются усилия по удорожанию товаров, произведенных в Индии, при их экспорте в другие страны", - сказал Сингх после решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на индийские товары. Индийский министр напрямую не называл имени Трампа, но упомянул в своей речи о том, что "начальник для всех" не понимает быстрого прогресса Индии.

"При тех темпах, с которыми развивается Индия, я могу заверить вас, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой", - привел слова Сингха телеканал NDTV.

Министр обороны южноазиатской республики напомнил, что объем оборонного экспорта Индии превысил 240 млрд индийских рупий (более $2,7 млрд) в год. "Это само по себе рекорд. В этом сила Индии, это новый оборонный сектор новой Индии, и экспорт постоянно растет", - подчеркнул Сингх.

Американская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением США установить в отношении индийских товаров 25-процентную пошлину тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%.

Трамп ранее заявил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.

Как подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве, "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах". Эти действия США необоснованны и неразумны, и Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, указали в МИД.