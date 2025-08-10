Марк Рютте напомнил о двух согласованных пакетах Нидерландов и скандинавских стран

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полагает, что поставки американских вооружений Украине за счет европейских стран будут продолжаться, вне зависимости от исхода саммита США и РФ, который пройдет 15 августа на Аляске.

"Абсолютно верно, они продолжатся", - сказал он в интервью американскому телеканалу CBS News, отвечая на соответствующий вопрос.

"Итак, у нас уже есть первые два пакета, по которым обязательства на себя взяли Нидерланды, а затем скандинавы. Я ожидаю дальнейших объявлений в ближайшие дни и недели. И это крайне важно", - добавил Рютте.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме объявил о договоренности по поставкам американских вооружений Киеву за счет европейских стран. Североатлантический альянс займется координацией поставок, которые будут включать в том числе системы Patriot. Трамп заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.

Глава Белого дома ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.