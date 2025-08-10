Петер Пеллегрини считает целесообразным вести переговоры России и Украины максимально интенсивно, при содействии и участии Соединенных Штатов и Евросоюза

БРАТИСЛАВА, 10 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США, который пройдет на Аляске 15 августа, может стать переломным моментом в деле достижения мира на Украине. Такое мнение выразил президент Словакии Петер Пеллегрини.

"Речь идет о знаменательном шаге в поиске решения, ведущего к миру на Украине. Американо-российский саммит может стать переломным событием в переговорах о прекращении боев. Целью является объявление перемирия с последующим началом переговоров о завершении войны и послевоенном устройстве Украины", - сказал Пеллегрини, слова которого приводит информационное агентство TASR.

Словацкий лидер считает целесообразным вести переговоры России и Украины максимально интенсивно, при содействии и участии США и Евросоюза. "Безопасность Европы сейчас находится под угрозой. В деле обеспечения мира [на континенте] должны участвовать все страны, включая Россию", - отметил президент.

Пеллегрини считает, что сторонам конфликта на Украине будет сложно достичь необходимого компромисса. Саммит РФ и США, по его словам, может заложить основу разрядки международной напряженности.