ВС Израиля: в Газу по воздуху доставили 131 контейнер с помощью из семи стран

Армия еврейского государства заявила, что "продолжит работу по улучшению ситуации с гуманитарной помощью в секторе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Израильские военные продолжают обеспечивать доставку в сектор Газа гуманитарной помощи по воздуху, сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, за последние несколько часов семь стран доставили по воздуху 131 контейнер с продовольствием для жителей сектора Газа. Помощь 10 августа сбросили Бельгия, Германия, Иордания, Италия, ОАЭ, Нидерланды и Франция.

Армия Израиля "продолжит работу по улучшению ситуации с гуманитарной помощью в секторе Газа совместно с международным сообществом", заверили военные.