FT: лидеры ЕС рассматривают использование активов РФ для восстановления Украины

Одно из предложений заключается в том, чтобы передать Киеву в качестве займа средства из активов Москвы в размере €190 млрд, указывает газета

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры в преддверии саммита США и РФ, который намечен на 15 августа на Аляске, предлагают усилить давление на Москву, в том числе использовать как рычаг на переговорах возможность передачи Киеву замороженных активов России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

Как говорится в статье, одно из предложений заключается в том, чтобы передать Украине в качестве займа средства из активов РФ в размере €190 млрд, которые хранятся на международной площадке Euroclear в Бельгии.

"В определенный момент может начаться дискуссия, что делать с этими российскими активами, если Россия не компенсирует Украине причиненные разрушения", - заявил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС предупредил, что сценариев честного отъема замороженных резервов Банка России нет, так как это несет в себе риск подрыва доверия к надежности западных финансовых рынков.

Также, пишет Financial Times, европейские лидеры выступают за участие Владимира Зеленского в предстоящем саммите США и РФ, за предоставление Киеву гарантий безопасности, отсутствие ограничений на размер будущей армии Украины и на объем предоставляемых ей западных вооружений.

Одновременно лидеры Европы не поддерживают идею обмена территориями в рамках урегулирования конфликта, говорится в статье.