Депутат Сейма от оппозиционной партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий уведомил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой провести расследование по инциденту

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Польские политики осудили инцидент с вывешиванием бандеровского флага на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа, который прошел 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве.

Депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Дариуш Матецкий в X уведомил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой провести расследование и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий. Кроме того, один из лидеров ультраправого движения "Конфедерация" Александр Ковалиньский призвал молодых людей, которые развернули бандеровский флаг, вернуться на Украину и вступить в ряды ВС. К нему присоединился бывший посол Польши в США Марек Магеровский. Он выразил негодование по поводу присутствия на концерте "сотен украинцев призывного возраста и физически годных к воинской службе".

После выступления Коржа в Варшаве в социальных сетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей, размахивавших красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ). О произошедшем также сообщил ряд ведущих польских СМИ - порталы Do Rzeczy, Onet и W Polityce.

В декабре 2024 года группа депутатов от ПиС внесла в Сейм проект закона о криминализации пропаганды украинского национализма. После первого чтения он был направлен в профильную комиссию нижней палаты парламента.

Кроме того, в Польше с 2018 года уголовно преследуется отрицание Волынской резни, которую совершили боевики ОУН-УПА летом 1943 года. Тогда от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.