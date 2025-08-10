Стороны определят рамки сотрудничества, уточнил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи

ДУБАЙ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Ирана обсудят 11 августа рамки возможного сотрудничества с заместителем генерального директора Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Завтра (11 августа - прим. ТАСС) будут проведены переговоры с МАГАТЭ, чтобы определить рамки сотрудничества. Заместитель генерального директора [МАГАТЭ] Рафаэля Гросси прибудет в Тегеран <...>", - приводит его слова агентство Mehr. Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, инспекции на иранских ядерных объектах не планируются, пока стороны не достигнут соглашения.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в республике и обвинения в адрес руководства организации в политизации ее деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля глава МИД республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства.