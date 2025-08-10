Выборы в нижнюю палату парламента республики пройдут 3-4 октября

ПРАГА, 10 августа. /ТАСС/. Партии парламентской оппозиции на предстоящих в Чехии 3-4 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента могут получить 52,3% голосов избирателей. Это следует из итогов опроса населения, проведенного социологическим агентством STEM.

Наилучшего результата на выборах, согласно данным социологов, добьется возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем оппозиционное политическое движение АNО ("Акция недовольных граждан"), набрав 31,1% голосов избирателей. Правое политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия"), также находящееся в парламентской оппозиции, может рассчитывать на 13,2% голосов. В республике выросла поддержка внепарламентской коалиции левых сил с участием коммунистов "Достаточно!". Ее кандидатов намерены поддерживать 8% избирателей.

Оппозиционные партии, согласно итогам исследования, могут получить конституционное большинство в 120 из 200 кресел в Палате депутатов. Опрос проводился с 17 июля по 5 августа. В нем был задействован 1 551 респондент, представлявший все социальные группы населения страны.

По сравнению с опросом населения, итоги которого агентство STEM распространило 3 августа, поддержка АNО среди избирателей сократилась на 0,4%, SPD - на 0,6%, а движения "Достаточно!" - возросла на 0,5%. Рейтинг АNО и SPD колеблется в течение последних полутора месяцев в пределах не более 1,4%, коалиции левых сил - увеличился с 4,6% до 8%.

Между тем чешские СМИ отмечают, что поддержка партий действующей правительственной коалиции республики остается стабильной. Они имеют шансы набрать около 40% голосов.

Парламентские выборы пройдут через два месяца, их результаты могут не совпасть с итогами последнего опроса, который проводился в период традиционных в стране отпусков.