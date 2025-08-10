Он состоял из восьми пунктов и был распространен 29 июля среди европейских политиков советником премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, указывает газета

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Великобритания на протяжении шести месяцев тайно разрабатывала план урегулирования палестинского кризиса. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

По ее информации, план состоял из восьми пунктов и был распространен 29 июля среди европейских политиков советником премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Отмечается, что он являлся одним из авторов Белфастского соглашения ("Соглашение Страстной пятницы"), которое положило конец вооруженному противостоянию в Северной Ирландии между протестантами-юнионистами и католиками-националистами и подразумевало разоружение военизированных группировок, и с тех пор консультировал правительство по нескольким конфликтам.

NYT подчеркивает, что на следующий день после публикации этого плана 22 члена Лиги арабских государств (ЛАГ) подписали итоговый документ конференции ООН по Палестине, в котором были изложены основные цели британского варианта урегулирования конфликта.

Международная конференция ООН высокого уровня по урегулированию палестинского вопроса проходила 28-30 июля в Нью-Йорке. По меньшей мере 17 стран, Евросоюз и ЛАГ приняли итоговый документ инициированной Саудовской Аравией и Францией конференции ООН по палестинскому вопросу. Он содержит комплексные предложения по решению палестинской проблемы путем выполнения ряда политических, экономических, гуманитарных и юридических мер.