Израильский премьер и американский лидер обсудили планы еврейского государства по захвату оставшихся опорных пунктов радикального палестинского движения ХАМАС в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, главной темой которого стали планы дальнейших действий еврейского государства в отношении сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Согласно ее заявлению, Нетаньяху и Трамп "обсудили планы Израиля по захвату оставшихся опорных пунктов [радикального палестинского движения] ХАМАС в секторе Газа, чтобы положить конец войне, освободив заложников и разгромив ХАМАС".

"Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за его неизменную поддержку Израиля с начала войны", - добавили в канцелярии.

Ранее на этой неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.