Премьер Словакии отметил, что в вызвавшем негативную реакцию украинского дипведомства высказывании он в очередной раз повторил свое нескрываемое отношение к конфликту

БРАТИСЛАВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг обвинения министерства иностранных дел Украины в оскорбительной риторике по отношению к Киеву и украинскому народу. Соответствующую публикацию он разместил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Права на свободу слова и выражение иного мнения, в отличие от обязательного [для западных политиков], у меня никто не отнимет. И это несмотря на то, что меня из-за моих взглядов на войну на Украине хотел застрелить оппозиционный активист. Я как председатель правительства суверенной Словакии понимаю напряжение и нервозность, которые в эти дни должны преобладать среди политического руководства Украины. Однако я не могу принять утверждение украинского дипломатического ведомства, что прибегаю [в своих выступлениях] к "откровенно оскорбительной риторике по отношению к Украине и украинскому народу", - написал Фицо.

Он отметил, что в вызвавшем негативную реакцию украинского МИД высказывании он в очередной раз повторил свое нескрываемое отношение к конфликту. "Желаю немедленного справедливого мира для Украины и прекращения бессмысленного убийства славян", - добавил Фицо.

По его словам, Словакия относится к странам, которые оказывают Киеву максимальную помощь, обеспечивая, в частности, поставки электричества. Владимир Зеленский, "с другой стороны, остановил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, чем нанес Словакии значительный ущерб", подчеркнул премьер.

МИД Украины, согласно словацким СМИ, остро отреагировал на высказывания Фицо о том, что "членство Украины в НАТО невозможно и что она была использована Западом для ослабления России, чего не произошло, и за это она дорого заплатит".