Символический огонь проекта "Пламя Победы" пронесут через памятные места Монголии и Китая

УЛАН-БАТОР, 11 августа. /ТАСС/. Участники международного проекта "Пламя Победы" прибыли в столицу Монголии, где в Российском центре науки и культуры рассказали о совместных боевых действиях армий СССР и Монгольской Народной Республики (МНР) против японских милитаристов.

"Проект "Пламя Победы" - символический огонь, который зажгли в России и пронесут через памятные места Монголии и Китая. Поэтому участники проекта почтили память соотечественников и монгольских граждан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, в Русском доме Улан-Батора", - отметила руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Валерия Кильпякова.

В рамках проекта открылась тематическая фотовыставка "Плечом к плечу - против общего врага" о боевых действиях союзных войск. После этого общественные деятели и ученые двух стран в формате открытого микрофона обсудили противодействие попыткам фальсифицировать события Второй мировой войны.

Участники обсуждения напомнили, что Монгольская Народная Республика стала не только первым союзником СССР в Великой Отечественной войне, но также 10 августа 1945 года в поддержку Советского Союза объявила Японии войну. Численность советско-монгольских войск в Маньчжурской стратегической наступательной операции составляла около 1,7 млн человек. Из них 16 тыс. были военнослужащими четырех кавалерийских дивизий, бронетанковой бригады, воздушной дивизии и полка связи армии МНР.

В Монголии эту операцию называют Освободительной войной. По ее итогам от японских милитаристов были освобождены Маньчжурия, Северо-Восточный Китай, северная часть Кореи, южная часть Сахалина и Курильские острова. Разгром Квантунской армии в Маньчжурской операции вынудил Японию капитулировать, что привело к окончанию Второй мировой войны.