Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам назвал Сеул важным экономическим партнером

СЕУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе государственного визита в Южную Корею заявил, что между двумя странами укрепляется оборонное сотрудничество. Его слова приводит администрация южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна.

То Лам в начале саммита назвал Сеул важным экономическим партнером и отметил, что южнокорейская сторона занимает первое место по прямым инвестициям и туризму во Вьетнаме. По его словам, Сеул занимает второе место в сфере помощи в целях развития и третье в списке торговых партнеров. "В частности, углубляется сотрудничество в сфере обороны, расширяются взаимодействие между регионами и гуманитарные обмены", - отметил генеральный секретарь.

В свою очередь Ли Чжэ Мён подчеркнул, что Вьетнам занимает третье место в списке торговых партнеров его страны. "И для Республики Корея важное значение имеет [экономическое] развитие и рост Вьетнама", - сказал южнокорейский лидер. Он отметил количество межнациональных браков между вьетнамцами и южнокорейцами, исходя из этого назвав государства родственными.

"Если взглянуть на современную историю, становится очевидно, что Вьетнам - это сильное государство, которое сумело выстоять в борьбе с иностранными армиями и объединить страну", - сказал Ли Чжэ Мён. В ходе Вьетнамской войны Южная Корея выступила на стороне США и Южного Вьетнама, отправив своих солдат.

Ли Чжэ Мён выразил уверенность, что в будущем благодаря стремительному развитию Вьетнам сумеет войти в число ключевых государств мира.

Это первый государственный визит при администрации Ли Чжэ Мёна, который приступил к обязанностям в июне. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посещает Южную Корею впервые за 11 лет.