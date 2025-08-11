Syria TV: израильские военные провели зачистку поселка в Эль-Кунейтре

По информации телеканала, в операции участвовало не менее 100 бойцов армейского спецназа

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. Спецподразделение израильской армии проникло на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провело зачистку поселка Таранджа, сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, в операции участвовало не менее 100 бойцов армейского спецназа. Военнослужащие тщательно осмотрели дома и постройки в поисках тайников с оружием и боеприпасов. Ранее в этих местах действовали члены радикальных палестинских фракций и проиранских шиитских формирований.

Как передал телеканал, по завершении операции израильский отряд захватил в плен одного из местных жителей и покинул сирийскую территорию.

По данным агентства Shafaq News, за истекший месяц было зафиксировано 22 вторжения Израиля в населенные пункты провинций Эль-Кунейтра и Дераа на юге Сирии, в ходе этих рейдов погиб один мирный житель и были задержаны еще 13 человек, разрушено несколько домов.

25 июня президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные израильские вторжения в южные провинции. Он указал, что Дамаск добивается прекращения израильских нападений путем непрямых переговоров через международных посредников.