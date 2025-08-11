По словам главы Аббаса Арагчи, теперь речь идет о транзитном маршруте, который будет находиться в юрисдикции Армении

ДУБАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Ереван и Баку сняли с повестки переговоров вопрос о создании Зангезурского коридора, который находился бы в юрисдикции Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, пояснив, что теперь речь идет о транзитном маршруте, который не нарушает суверенитет Армении.

"Идея создания транспортного коридора полностью утратила свое значение. Сейчас речь идет о создании транзитного шоссе, которое будет находиться в юрисдикции Армении и под управлением совместной армянско-американской компании, также зарегистрированной в Армении", - сказал он.

Как сообщил Арагчи, Тегеран проводит консультации с Ереваном по вопросу параметров урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, в частности запланирован телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и визит армянского замминистра иностранных дел. Арагчи не назвал имени армянского дипломата, который собирается в Тегеран.

"У нас по-прежнему есть свои опасения, поскольку любое иностранное присутствие на Южном Кавказе может иметь негативные последствия для мира и стабильности в регионе, о чем мы неоднократно напоминали обеим странам", - добавил он.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти выступил против создания транспортного коридора, который пройдет по территории Армении и соединит основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани, пообещав, что исламская республика будет противодействовать реализации подобного проекта из соображений обеспечения своей безопасности.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не содержат детальной программы дальнейших действий. В документе отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.