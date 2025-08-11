Телекомпания отмечает, что такой шаг "подчеркивает многолетнюю напряженность" между президентом США и бывшим американским лидером Бараком Обамой, которого действующий американский лидер недавно обвинил в госизмене

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился перевесить портреты бывших американских лидеров Барака Обамы, Джорджа Буша - старшего и Джорджа Буша - младшего в закрытую для посетителей часть Белого дома. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их словам, портрет Обамы, 44-го главы вашингтонской администрации, который ранее был размещен на входе в Белый дом, перенесли к вершине парадной лестницы, ведущей в частную резиденцию. Эта зона полностью закрыта для посетителей: доступ туда разрешен только членам семьи президента, сотрудникам Секретной службы США и ограниченному числу сотрудников аппарата Белого дома. Источник уточнил, что портреты Бушей также перевесили в эту часть президентской резиденции.

CNN отмечает, что такой шаг "подчеркивает многолетнюю напряженность" между Трампом и Обамой, которого действующий американский лидер недавно обвинил в госизмене за фабрикацию его администрацией разведданных о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы. Телекомпания подчеркивает, что в отношениях Трампа с семьей Буш также "существуют давние противоречия". Джордж Буш - младший с супругой присутствовал на церемонии инаугурации Трампа в этом году, однако не участвовал в последующих мероприятиях.

Источники телекомпании сообщили, что Трамп лично контролирует все изменения интерьера Белого дома вплоть до малейших деталей. Портрет Обамы ранее уже был перевешен из одного конца Большого фойе президентской резиденции в другой: его заменили картиной, изображающей сцену покушения на Трампа во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания).

Согласно протоколу Белого дома, портреты президентов последних лет должны быть размещены на видных местах у входа в здание, чтобы их могли увидеть гости официальных мероприятий и туристы.