НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может открыть для Индии новые возможности и обеспечить более стабильные поставки нефти, сжиженного природного газа, угля, удобрений, имеющих критическое значение для энергетической безопасности южноазиатской республики. Об этом ТАСС заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев.

"Для Индии саммит на Аляске может открыть новые возможности или, в зависимости от результатов, увеличить риски. Если будет достигнут положительный результат, то на экономическом фронте любое ослабление напряженности в отношениях между США и Россией и частичное снятие санкций могут способствовать более стабильным поставкам нефти, СПГ, угля, удобрений и ключевых полезных ископаемых из России - всего того, что имеет решающее значение для энергетической безопасности Индии и промышленных цепочек поставок", - сказал эксперт.

По его словам, "в стратегическом плане оттепель в отношениях между Вашингтоном и Москвой может дать Индии больше дипломатических возможностей для взаимодействия с обеими державами". "Если встреча приведет хотя бы к частичной стабилизации ситуации на Украине, мировые цены на сырьевые товары могут снизиться, что поможет Индии справиться с инфляционным давлением", - добавил он.

С другой стороны, по оценке Сачдева, если встреча завершится без достижения соглашения, а Трамп ответит ужесточением санкций, включая введение вторичных санкций, это создаст большие проблемы для торговли Индии, ее импорта энергоносителей и дипломатического баланса между Москвой и Вашингтоном.

"Для Индии наиболее благоприятным результатом было бы сочетание геополитической стабильности с ощутимыми экономическими выгодами", - подчеркнул эксперт. Сачдев считает, что "сбалансированное потепление в отношениях между США и Россией, которое ослабит напряженность между великими державами, предоставит Индии стратегическое пространство для поддержания прочных отношений с обеими сторонами".

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков. Как заявил после этого индийский МИД, Нью-Дели приветствует договоренность России и США о встрече лидеров двух стран, которая может положить конец конфликту на Украине и открыть путь к миру. МИД республики напомнил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди неоднократно заявлял, что "сейчас не время для войн", поэтому Индия поддерживает предстоящую встречу на высшем уровне.