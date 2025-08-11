Руководитель оппозиционного блока "Победа" обратился с призывом "выйти в субботу на площадь Великого Национального собрания и провести там столько времени, сколько нужно"

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Руководитель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал граждан Молдавии к бессрочной акции протеста на главной площади Кишинева с целью смены правительства.

"Призываю всех выйти в субботу на площадь Великого Национального собрания и провести там столько времени, сколько нужно, чтобы вымести эту желтую плесень [цвет политической символики Партии действия и солидарности - прим. ТАСС]. <…> Я знаю, что многие из вас недовольны политикой властей. Вам не нравится переплачивать в разы за газ и электричеств лишь потому, что эта банда политических террористов в лице Санду (президента страны Майи Санду - прим. ТАСС) и Речана (премьер-министра Дорина Речана - прим. ТАСС) хочет выслужиться перед своими европейскими хозяевами", - сказал Шор в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

В эти дни сторонники блока "Победа" проводят бессрочную акцию протеста возле следственного изолятора, где содержится глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". По инициативе правительства эта партия была признана незаконной и ликвидирована в 2023 году. В демонстрациях у СИЗО принимают участие депутаты парламента Молдавии, которые обвиняют контролирующую парламент и правительство Партию действия и солидарности (ПДС) в преследовании оппозиции.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала "Победе" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Входящие в блок партии также не могут получить разрешение на участие в выборах по отдельности. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство ПДС не сможет сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте могут быть Патриотический блок, который формируют Партия социалистов, Партия коммунистов, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы", и поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива".