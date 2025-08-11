Такая договоренность грозит созданием новых геополитических разделительных линий и может привести к новой конфронтации и конфликту в ближайшем будущем, говорится в заявлении Всеармянского совета дипломатов

ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Достигнутые в Вашингтоне договоренности между лидерами Армении, Азербайджана и США являются угрозой стабильности не только страны, но и всего региона. Об этом говорится в заявлении Всеармянского совета дипломатов, который был основан бывшими высокопоставленными сотрудниками МИД Армении.

"Эта сделка угрожает интересам не только Армении, но и крупных региональных держав, уже высказавших свои возражения. Такая договоренность грозит созданием новых геополитических разделительных линий и может привести к новой конфронтации и конфликту в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

Бывшие высокопоставленные дипломаты считают, что проект "Дорога Трампа" "содержит положения, которые серьезно подрывают стратегическую независимость Армении, подвергая жизненно важную инфраструктуру и транзитные пути влиянию иностранных субъектов". "Несмотря на заявления о том, что внедряемые процедуры будут действовать под суверенитетом и юрисдикцией Армении, существуют обоснованные опасения относительно территориальной целостности и долгосрочной жизнеспособности государства", - отмечается в заявлении.

Всеармянский совет дипломатов также считает, что это "соглашение может не проложить путь к миру, а, напротив, способствовать постоянной нестабильности и дальнейшему подрыву суверенитета Армении". "Мы твердо убеждены, что прочный мир в регионе возможен только тогда, когда все стороны, как местные, так и региональные, искренне заинтересованы в достойном, инклюзивном и справедливом решении. Любой мир, построенный на изоляции, принуждении или обмане, обречен на провал", - считают дипломаты.

Декларация между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы. Стороны также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций. Дорога пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Она будет носить название "Дорога Трампа".

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в том числе на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".