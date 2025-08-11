FT назвала нереалистичной позицию Киева о невозможности уступки территорий

Украина проигрывает и "проблема с людскими ресурсами на линии фронта становится все более острой", заявил обозреватель газеты Гидеон Рахман

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Стратегия Украины и их сторонников в Западной Европе по поводу невозможности уступки территорий нереалистична. Об этом пишет политический обозреватель газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

Самые убедительные аналитические данные свидетельствуют, по его словам, о том, что Украина проигрывает и "проблема с людскими ресурсами на линии фронта становится все более острой". "Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична", - отмечает Рахман.

"Рассматривая будущее Украины в более широком смысле, ключевые европейские правительства понимают, что спор не может сводиться исключительно к территориальному вопросу, каким бы важным он ни был", - указывает обозреватель. Речь, как явствует из комментария, может идти и о нейтралитете.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа достижения мира.

9 августа Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что ответ на территориальные вопросы есть в Конституции Украины и "отступать от этого никто не будет". 8 августа Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен".