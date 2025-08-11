Наступит период, когда у отношений Вашингтона и Москвы появится новый стимул к развитию, отмечает американский политический обозреватель и радиоведущий

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске увеличивают шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.

"Украинский конфликт рано или поздно закончится, наступит период после [конфликта], когда у отношений США и России появится новый стимул к развитию. И чем быстрее мы к этому придем, тем лучше", - сказал Джилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

"Прямые переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным повышают шансы на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией, а также способствуют улучшению деловых, политических и культурных связей между США и Россией", - добавил он.

По словам радиоведущего, "судя по высказываниям президента Трампа на недавних пресс-конференциях, становится очевидно, что ему предоставляли недостоверную информацию по ряду глобальных вопросов, включая конфликт между Украиной и Россией". "Я уверен, что президент Трамп будет принимать верные решения, если получит точные данные и надежную разведывательную информацию", - добавил эксперт.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.