Польский премьер-министр также заявил, что Россия не должна выйти из украинского конфликта еще более сильной

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Европейские страны не примут решения украинского конфликта, предполагающего территориальные уступки в пользу России, так как не хотят допустить ее усиления. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск.

"Власти России должны понять, что Запад, европейские государства, не примут российские условия", - сказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Политик пояснил, что речь идет о возможных территориальных уступках со стороны Украины. "Мы не можем допустить, чтобы Россия вышла из этой войны еще более сильной", - добавил он. Туск также подчеркнул, что потенциальный обмен территориями между Москвой и Киевом нельзя обсуждать без Украины.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение Москвой части украинских районов, перешедших под контроль РФ. В связи с этим глава американской администрации предупредил, что "[Владимир] Зеленский должен быть готов что-то подписать".

В тот же день Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.