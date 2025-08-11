Иран "пока не принял решения" относительно возможности возобновить в ином формате переговоры с США по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы, сообщает официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи

ДУБАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Иран по-прежнему обменивается сообщениями с США через третьи страны, но пока не принял решения о возобновлении переговоров с американской стороной. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Переговоры с США по различным вопросам продолжаются через посредников: мы передаем сообщениям как через секцию интересов США [при посольстве Швейцарии в Иране], так и через третьи страны, которые передают нам ответные сообщения [американской стороны]", - сказал он на еженедельном брифинге.

По словам Багаи, Иран "пока не принял решения" относительно возможности возобновить в ином формате переговоры с США по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. "Мы не подтверждаем сообщения о том, что новый раунд непрямых переговоров с США будет проведет в Норвегии", - добавил дипломат.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет заявили о полном уничтожении основных компонентов ядерной программы Тегерана, однако предварительный доклад американского разведывательного сообщества поставил под сомнения эти утверждения.

Ранее Трамп заявлял о готовности нанести повторный удар по иранским ядерным объектам, если посчитает, что Тегеран стремится восстановить свой потенциал.