В частности, Ираклий Кобахидзе отметил санкционную политику прежней администрации США

ТБИЛИСИ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит политику в отношении республики, а также санкции, введенные прежними американскими властями.

"Я думаю, что те подходы, которые были в условиях прежней администрации [США], радикально будут пересмотрены, в том числе будет пересмотрена санкционная политика. Это наше предположение", - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Госдепартамент 30 ноября 2024 года информировал, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Это произошло после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

В декабре 2024 года Минфин США внес в санкционный список в рамках акта Магнитского экс-министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и бывшего заместителя директора отдела по особым делам МВД Грузии Мирзу Кезевадзе. По версии американских властей, Гомелаури и Кезевадзе причастны к "репрессиям в отношении представителей СМИ, оппозиционных деятелей и протестующих, в том числе во время демонстраций в 2024 году".