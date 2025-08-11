Польская оппозиция призвала передать Киеву украинцев призывного возраста

Депутат Сейма Павел Яблоньский также заявил о необходимости отправить на Украину человека, который принес бандеровский флаг на концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Польши должны помочь Киеву с мобилизацией, отправив на родину находящихся в стране украинцев призывного возраста. С таким призывом выступил депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) и экс-замглавы польского МИД Павел Яблоньский.

"Мы видим на улицах наших городов, что у нас есть масса граждан Украины, которые могли бы защищать свою родину, но по какой-то причине не делают этого. И Украина не в состоянии справиться с этой ситуацией. Возможно, нужно сосредоточиться на оказании помощи украинскому правительству, чтобы оно могло более эффективно мобилизовать граждан Украины, в том числе тех, кто находится в Польше", - отметил Яблоньский в эфире телеканала Polsat. "Часть граждан Украины в Польше имеет право на временное проживание и пытается его продлить. Если такой человек пытается этим воспользоваться, то в случае его обращения в какой-либо орган с документами, должен последовать процесс мобилизации, призыва, а при необходимости даже депортации", - пояснил он. Политик выразил удивление тем, что польское руководство пока не обсуждало такой метод с Владимиром Зеленским.

Кроме того, Яблоньский прокомментировал скандал с бандеровским флагом на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве. "Человек, который принес этот флаг, он даже хвастался этим в социальных сетях, должен быть привлечен к ответственности, потому что это, по сути, пропаганда ненависти, прославление преступлений бандеровцев", - подчеркнул политик. "Этот человек должен быть отправлен на Украину и проявить патриотизм, защищая свою родину. Он должен быть отправлен на фронт, так же как и другие, которые находятся в Польше", - добавил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. С 18 мая 2024 года в стране действует скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Украинские мужчины призывного возраста пытаются различными путями выехать из страны по поддельным справкам, либо нелегально перейти границу, зачастую рискуя жизнью.