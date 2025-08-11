Дата слушаний по экстрадиции Касаткина в США до сих пор не назначили

Срок предоставления документов от американской стороны истекает 22 августа

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Дата судебного заседания по делу об экстрадиции в США российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного в парижском аэропорту Шарль-де-Голль более полутора месяцев назад, до сих пор не назначена. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в прокуратуре при Апелляционном суде Парижа.

"По этому делу дата слушания еще не назначена", - указали в ведомстве.

Там подчеркнули, что "новых элементов в этом деле пока нет". Срок предоставления документов от американской стороны, необходимых для экстрадиции Касаткина, истекает 22 августа.

Процедура экстрадиции

В ведомстве в ответ на запрос ТАСС также разъяснили процедуру экстрадиции, уточнив, что официальный запрос должен быть получен министерством по делам Европы и иностранных дел. "Согласно статье 13 Договора об экстрадиции от 23 апреля 1996 года, заключенного с США, срок получения запроса составляет 60 дней", - напомнили в ведомстве.

После этого прокуратура при апелляционном суде должна уведомить о получении запроса разыскиваемое лицо, в данном случае Касаткина, и передать дело в следственную палату. "Разыскиваемый должен предстать перед этой палатой в срок 5-10 дней в зависимости от того, дает ли он согласие на экстрадицию. Решение должно быть вынесено в срок, который также варьируется: семь дней в случае согласия и один месяц в случае отказа от экстрадиции", - ответили в прокуратуре.

Если разыскиваемый подтверждает свой отказ, то следственная палата в течение месяца выносит мотивированное заключение по запросу об экстрадиции. Если суд считает, что условия для выдачи не выполнены или имеется очевидная ошибка, то экстрадиция отклоняется. В противном случае выносится решение о выдаче разыскиваемого, которое может быть обжаловано в Кассационном суде - высшей судебной инстанции Франции по гражданским и уголовным делам.

Административный этап

Когда решение вступает в силу, декрет об экстрадиции подписывает премьер-министр Франции по представлению министра юстиции, после чего он вручается экстрадируемому лицу, которое с этого момента в течение месяца может подать жалобу на превышение полномочий в административный суд.

"Если же декрет об экстрадиции вступил в силу, то разыскиваемый фактически экстрадируется в государство, направившее запрос, за исключением случая подачи жалобы в Европейский суд по правам человека", - добавили в прокуратуре.

Дело Касаткина

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, который подозревает его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом Касаткина, приняла решение о содержании спортсмена под стражей после продолжительного обсуждения, несмотря на значительные гарантии, предоставленные адвокатом, такие как обеспечение проживания во Франции и освобождение под залог. В прокуратуре Парижа ранее сообщили, что американская сторона до сих пор не предоставила документы, необходимые для экстрадиции баскетболиста в США.