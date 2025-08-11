В суде Лондона оператор Wikipedia проиграл в деле по иску об онлайн-безопасности

В иске, поданном в начале 2025 года, утверждается, что новые правила категоризации контента ставят под угрозу существование Wikipedia и глобальное сообщество добровольцев, создающих информацию на сайте

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отклонил иск оператора интернет-энциклопедии Wikipedia - Wikimedia Foundation, который поставил под сомнение некоторые положения закона о безопасности в интернете (2023), устанавливающего новые жесткие требования относительно онлайн-контента и его авторов. Об этом сообщило агентство Reuters.

В соответствии с законодательным актом (2023 год) британские власти получили право выявлять, блокировать и регистрировать широкий спектр онлайн-контента, который считается "незаконным" или "вредным для детей".

В иске, поданном в начале 2025 года, утверждается, что новые правила категоризации контента ставят под угрозу существование Wikipedia и глобальное сообщество добровольцев, создающих информацию на сайте. Согласно заявлению главного юрисконсульта Wikimedia Foundation Стивена Лапорта, суду следует защитить "важный энциклопедический ресурс от правил, разработанных для самых рискованных коммерческих сайтов интернета".

В случае применения к интернет-энциклопедии положений британского закона, по утверждению истца, будет нарушена конфиденциальность и безопасность добровольных участников Wikipedia, отвлечены важные ресурсы от защиты пользователей и ее развития. В соответствии с требованиями, фонду придется проверять личности многих авторов онлайн-платформы, что подорвет конфиденциальность, которая является ключевым фактором обеспечения безопасности добровольцев Wikipedia. Раскрытие личных данных может обернуться судебным преследованием, исками и даже тюремным заключением.

По данным фонда, статьи в энциклопедии создаются и курируются глобальным сообществом, насчитывающим почти 260 тыс. добровольцев. За последнюю четверть века эта модель стала источником информации на более чем 300 языках. 65 млн ее статей просматриваются ежемесячно более 15 млрд раз по всему миру.

Wikimedia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США.