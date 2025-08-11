Макрон предложил создать международную коалицию по стабилизации Газы

Президент Франции назвал план Израиля по расширению военной операции и взятию под контроль всей территории города катастрофическим

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать международную коалицию под эгидой ООН для стабилизации ситуации в секторе Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse.

"Международная коалиция под эгидой ООН должна быть приоритетом, чтобы бороться с терроризмом, стабилизировать Газу, поддержать ее население и создать систему управления, обеспечивающую мир и стабильность", - приводит агентство слова французского лидера.

Он назвал план властей Израиля по расширению военной операции и взятию под контроль всей территории города Газа катастрофическим. "Это заранее объявленная катастрофа беспрецедентной тяжести", - указал Макрон, добавив, что речь идет "о движении в сторону бесконечной войны".

Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.