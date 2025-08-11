Представитель офиса премьер-министра страны Джирайю Хуангсаб отметил, что посол Таиланда при ООН в Женеве направил письмо протеста председателю Оттавской конвенции

БАНГКОК, 11 августа. /ТАСС/. Таиланд обратится в Международный уголовный суд (МУС) для подачи иска против Камбоджи за использование противопехотных мин. Об этом заявил представитель офиса премьер-министра Таиланда Джирайю Хуангсаб.

"Таиланд подаст иск в МУС с обвинением Камбоджи в совершении военных преступлений", - приводит его слова газета The Nation.

Сообщается, что 9 августа трое таиландских солдат пострадали в результате взрыва мины, предположительно установленной камбоджийскими военными в районе перевала Чонг Дон Ао-Криссана в провинции Сисакет. Один из них получил тяжелое ранение левой ноги. Данный инцидент стал третьим менее чем за месяц случаем, когда военнослужащие армии Таиланда подорвались на минах.

Хуангсаб отметил, что поскольку ранее таиландские силы очистили перевал от мин, взрывные устройства были установлены недавно. По его словам, инцидент является явным нарушением Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Кроме того, происшествие произошло всего через два дня после того, как Камбоджа отклонила предложение Таиланда о совместном разминировании приграничных территорий.

Чиновник сообщил, что посол Таиланда при ООН в Женеве направил письмо протеста председателю Оттавской конвенции. В свою очередь посол королевства при ООН в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем ООН, а также с председателем конвенции с целью потребовать принятия мер в отношении Камбоджи за нарушение ее положений.

Ранее МИД Таиланда обвинил власти Камбоджи в установке противопехотных мин на территории королевства у таиландско-камбоджийской границы, назвав действия Пномпеня нарушением международного права. В ведомстве отметили, что Бангкок призывает Пномпень к сотрудничеству в области гуманитарного разминирования вдоль границы между странами.