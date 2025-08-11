Премьер-министр Армении подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности для страны и региона

ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным созвонился с французским лидером Эмманюэлем Макроном и рассказал о встрече в Вашингтоне.

"Премьер-министр представил президенту Франции результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности по парафированию "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", совместному обращению в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокированию региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проекту "ПутьТрампа во имя международного мира и процветания", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности для Армении и региона. "Собеседники выразили взаимную готовность к продолжению активного политического диалога вокруг двусторонней и международной повестки. Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Макрона за продолжительную поддержку", - указывается в релизе.

Ранее Пашинян поговорил по телефону с Владимиром Путиным и рассказал российскому лидеру об итогах переговоров в США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, при этом Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".