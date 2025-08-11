Глава МВД республики Марчин Кервиньский отметил, что если среди нарушителей будут рецидивисты-иностранцы, то их ожидает депортация на родину

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Полиция занимается идентификацией и розыском людей, вывесивших бандеровский флаг на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве 9 августа. Об этом сообщил журналистам глава польского МВД Марчин Кервиньский.

"Сотрудники полиции сотрудничают с персоналом Национального стадиона в Варшаве в целях идентификации этих лиц, можно ожидать, что результаты расследования будут в скором времени", - заявил Кервиньский на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. "Каждый человек, который нарушил закон на этом концерте, будет наказан", - добавил министр, подчеркнув, что если среди нарушителей будут рецидивисты-иностранцы, то их ожидает депортация на родину.

После выступления Коржа в Варшаве в соцсетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей, размахивавших красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ). О произошедшем также сообщили ведущие польские СМИ. Ряд оппозиционных и ультраправых политиков выступили с резким осуждением инцидента, призвав привлечь виновных к уголовной ответственности, либо отправить их на Украину для службы в ВСУ.

В декабре 2024 года группа депутатов от партии "Право и справедливость" внесла в Сейм проект закона о криминализации пропаганды украинского национализма. После первого чтения он был направлен в профильную комиссию нижней палаты парламента.

Кроме того, в Польше с 2018 года уголовно преследуется отрицание Волынской резни, которую совершили боевики ОУН-УПА летом 1943 года. Тогда от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.