Представитель ведомства отметил, что убийство работников СМИ "абсолютно недопустимо" в соответствии с международным гуманитарным правом

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии заявило, что Израиль должен объяснить недавнее убийство журналистов в секторе Газа.

На брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ отметил, что убийство работников СМИ "абсолютно недопустимо" в соответствии с международным гуманитарным правом. "Если дело доходит до этого, как это только что произошло, то сторона, совершившая такое убийство, должна четко и открыто объяснить, почему это было необходимо", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что пока этого не произошло.

Если Израиль утверждает, что атака была направлена на одного человека, необходимо ответить на вопрос, почему погибли в общей сложности пятеро его коллег, заметил он. Представитель МИД ФРГ указал, что правительство Германии выступает за необходимость защиты журналистов. "По нашему мнению, теперь настала очередь израильской стороны дать объяснения максимально прозрачным и понятным образом", - констатировал он. Власти еврейского государства, продолжил он, должны обеспечить журналистам в секторе Газа возможность "выполнять свою работу свободно и безопасно".

По данным МИД ФРГ, с начала войны Израиля с ХАМАС в октябре 2023 года в секторе Газа погибло 200 журналистов. Представитель ведомства заявил, что столь большое число жертв "совершенно неприемлемо".

Ранее катарская медиасеть проинформировала о гибели в Газе четырех своих сотрудников в результате израильского удара. Жертвами атаки стали репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора. Позже список погибших пополнил еще один оператор канала. В момент израильского обстрела, осуществленного незадолго до полуночи по местному времени с применением беспилотника, они находились в палатке для журналистов, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа". Всего при бомбардировке погибли семь человек.

Армия Израиля в свою очередь заявила, что ликвидировала "террориста Анаса аш-Шарифа, выдававшего себя за журналиста телеканала Al Jazeera". По версии военных, он возглавлял один из отрядов палестинского движения ХАМАС и "отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих".