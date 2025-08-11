Премьер-министр Армении и президент Турции провели телефонный разговор и обсудили вопросы двусторонней повестки дня

ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которой отметил, что в контексте переговоров в США создана благоприятная атмосфера для выполнения договоренностей.

"Премьер-министр Республики Армения отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создает возможность для формирования нового качества регионального сотрудничества. Были обсуждены также вопросы двусторонней повестки дня армяно-турецких отношений, в частности ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Премьер-министр отметил, что атмосфера для реализации этих договоренностей сейчас как никогда благоприятна. Собеседники договорились о продолжении активного политического диалога", - отмечается в пресс-релизе правительства Армении.